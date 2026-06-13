◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、圧巻の火消しを見せたプロ２年目右腕の木下里都投手を独特の言い回しで評価した。「あれはチャンスですね。選手にとっては。ここは、そういうパッと晴らせる機会でもありましたしね」と振り返った。阪神の１点リードで迎えた７回、２番手・畠が２死一、二塁のピンチを招き、相手の４番・太田に対して２ボール１スト