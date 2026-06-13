元楽天監督の今江敏晃さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。プロ入り後も続くＰＬ学園の先輩、後輩の“鉄の結束”を明かす一幕があった。今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。高校からロッテ入りした今江さんは共演の