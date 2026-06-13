◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―１６ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）ＤｅＮＡの京田陽太内野手が、２回に二塁打を放った際に足を痛めて途中交代した。８番・遊撃でスタメン出場した京田は、一挙８得点をあげた２回に、この回２度目の打席で左前への二塁打を放ち、二塁に駆け込んだ際に負傷し、代走・石上と交代した。試合後、相川亮二監督は次戦以降の出場について「明日（１４日）病院に行く予定。その結