◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督がスタメンから外れたドラフト１位・立石正広について言及した。この日、立石は５月１９日の中日戦（倉敷）で１軍初昇格後、初めてのベンチスタート。打席には立たず、９回の守備固めで三塁に入った。現状、１１打席連続無安打で打率２割１分５厘と苦しんでいた。指揮官は立石を外したオーダーを組んだことについて「出