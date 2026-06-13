不純録画物――すなわち韓流ドラマなど外部から流入した「違法映像」の視聴・流布の罪で死刑判決を受けていた金光赫（キム・グァンヒョク）北朝鮮空軍司令官の親族が、金正恩総書記の特別指示によって処刑直前に救済されたことが、現地消息筋により伝えられた。死刑制度を巡る北朝鮮の問題点は山ほどあるが、恣意的（場当たり的）な法の執行もそのひとつだ。そして、その裏にあるのが、人々を恐怖心で操る金正恩氏の統治手法だ。20