◆第９７回都市対抗野球大会西関東地区第２代表決定トーナメント決定戦三菱重工Ｅａｓｔ８―２日産自動車（１３日・横浜スタジアム）１７年ぶり３０度目の本大会出場を狙う日産自動車は三菱重工Ｅａｓｔに敗れ本大会（８月２６日開幕、東京ドーム）出場とはならなかった。３点を追いかける３回２死一、二塁、角田蓮が右中間２点適時二塁を放ち１点差に迫ったが、それ以降は打線がつながらず得点を奪えなかった。７人の投