TikTokやYouTubeで活躍する相思相愛のカップルクリエイターの恋愛事情をフカボリ♡ 今回は、「僕は彼女のここが好き。」と題して、関コレ出演でも話題になった美男美女「むっかな」カップルに迫ります。交際7年、幸せが続くヒケツとは...？僕は彼女のここが好き。人気カップルクリエイターに聞いた！TikTokやYouTubeで活躍する相思相愛のカップルクリエイターをご紹介♡ 今回は彼視点で見る彼女の魅力を解説しました。恋