音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する授賞式（ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ）の開演を前に、１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京でレッドカーペットセレモニーが行われた。シンガー・ソングライターの星野源は金髪姿でレッドカーペットに姿を見せた。アンバサダーの中島健人から「髪色お似合いです」と声をかけられ