◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神が今季ワーストだった連敗を４で止めた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は、６回の好機で２点二塁打を放った熊谷敬宥内野手の攻守にわたる活躍を称賛。遊撃のレギュラー候補として高く評価した。＊＊＊連敗中の苦しい阪神にあって、熊谷の動きが目についた。「ええ仕事するやんか」という印象だ。６回２死満塁の好機で、思い切って