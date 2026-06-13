ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」は、13日に予選3日目が行われた。初の江戸川水面で大健闘だ。鐘ケ江真司（24＝福岡）は、3Rでカド4コースから全速ターンを敢行。内の3人を一気に捲り切って当地初白星を挙げた。得点率も6.20となり小坂風太と並ぶ20位まで上昇した。機歴は浅いものの、相棒11号機の前検日時点の2連対率は13.3％しかない。「直線とかは全然弱い。数字も納得できる」と苦笑い