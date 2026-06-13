◇Xリーグプレミア第3節パナソニック14―3SEKISUI（2026年6月13日パナスタ）パナスタに、アメフトが「初上陸」した。9600人が詰めかけたサッカーの聖地。パナソニックがSEKISUIを14―3で下し、今季初勝利を挙げた。「いいスタジアムで、メチャクチャ、テンションが上がりました。スタンドの角度に傾斜があって、歓声とか拍手が反響して伝わってきました」勝利へ導いたパナソニックQB荒木優也（立命大卒）は声を弾ませ