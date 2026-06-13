◇陸上日本選手権第2日（2026年6月13日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子100メートル障害決勝は、25年世界選手権代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）が12秒77で初優勝を飾った。日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）を追い抜き、フィニッシュすると「（優勝を）確信していました」と派手なガッツポーズを見せた。準決勝まで課題だった6台目以降のハードリングを修正。「自分らしいレースをしようと思っていた。今日は