今月8日、高岡市の住宅に侵入し現金や貴金属を盗んだ上で火をつけたとして、警察は住所不定無職の84歳の男を逮捕しました。窃盗や建造物放火などの疑いで逮捕されたのは、住所不定無職の川西勇容疑者（84）です。高岡警察署によりますと、川西容疑者は今月8日、高岡市白金町の税理士 上立昭夫さん（64）宅に侵入し、現金およそ15万円と貴金属3点を盗んだ上、家に火をつけた疑いです。川西容疑者は1階のガラス窓を割って侵入したと