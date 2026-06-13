サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が13日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。元日本代表の内田篤人氏（38）とのスペシャル対談で、5度目のW杯日本代表に選出されたDF長友佑都（39＝FC東京）のすごさを熱弁した。5度目のW杯日本代表に選出された長友の経験が与える影響を問われた久保は「経験もそうですけど、なんでか分かんないですけど、彼本番に近づくにつれてコンディション上