久々の「7人乗りスバル」登場で再注目したい“異色の快速ミニバン”！「3列シート」を備えた多人数乗車モデルの不在が続いていたスバルの国内ラインナップに、待望のニューモデルが加わる可能性が浮上しました。2026年6月6日、スバルは北米市場で高い人気を誇る大型3列SUV「アセント」について、日本導入の検討を本格的に開始したと公式に発表したのです。【画像】超カッコイイ！ これがスバル異色の「3列ミニバン」です！（10枚