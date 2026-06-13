私はサキコです。夫のタカシ、小学生の息子シュンと3人で暮らしています。サッカー観戦のために15万円かかるというタカシ。自分の浪費を棚に上げ、私に向かって「食費を削れ」とか「もっと努力しろ」とか怒鳴ってきます。しまいには「俺より稼いでから言え」と逆上してきました。そして親族の集まりでも、タカシは私に向かって怒鳴り散らしたのです。親族一同の目の前でみっともない姿をさらしたタカシ。私はその瞬間、決意を固め