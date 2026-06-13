河北町の商店街でいま、県内唯一の動物園を盛り上げようと、中学生たちが閉店した店のシャッターに動物の絵を描いています。 【写真を見る】河北町児童動物園を盛り上げよう 中学生が商店街のシャッターに動物の絵を描く 河北町役場の目の前にある元家具店のシャッターに描かれたのは河北町児童動物園の人気者、南国の鳥「オニオオハシ」です。 この取り組みは、地元の有志で作る動物園の応援団が企画したも