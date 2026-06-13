さくらんぼ狩りのシーズンが最盛期を迎えました。天童市の観光果樹園ではきょう、大勢の観光客が訪れ、甘酸っぱい旬の味覚を楽しんでいました。 【写真を見る】さくらんぼ狩り最盛期観光果樹園にぎわう今年は豊作、いっぱい食べて！ 天童市の観光果樹園では高級品種の佐藤錦が例年より1週間ほど早く食べごろを迎え、いまが最盛期です。 きょうは旬の味覚を楽しもうと、県内外から大勢の観光客が訪れ、予約客だけで