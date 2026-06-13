＜宮里藍 サントリーレディス3日目◇13日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞悔しい足踏みの1日となった。韓国の14歳のアマチュア、ソア・キムは4バーディ・4ボギーの「72」で「パッティングがあまりよくなかった」と少し顔をしかめた。1番をバーディで滑り出したが、2番は3パットのボギー。そこから歯車は微妙にズレはじめ、前半のバーディパットは何度もカップに嫌われた。【写真】トップが豪快！ 14歳・