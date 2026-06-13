＜宮里藍 サントリーレディス3日目◇13日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）の出場権を争う神戸決戦。大会優勝者と2位、今大会終了後のメルセデス・ランキング（MR）上位3人に7月30日から4日間、ロイヤルリザム＆セントアンズGCで開催される海外メジャー今季最終戦の出場資格が与えられるが、トータル10アンダーで5位にいる昨年大会覇者の〓橋彩華は“軍資金”を少