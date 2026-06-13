国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われ、バンド「羊文学」がレッドカーペットに登場した。「ロックバンドなのでロックな気持ちを忘れたくない」と塩塚モエカは白、河西ゆりかは黒で大胆に後ろが開いたノースリーブのトップス姿。アンバサダーの中島健人から「凄い！めちゃめちゃお似合いです」と褒められた。最優秀オルタナティブアーティスト賞