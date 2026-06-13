◇プロ野球セ･パ交流戦西武ー巨人（6月13日、ベルーナドーム）この日はベンチスタートとなった巨人の浦田俊輔選手。西武の先発、隅田知一郎投手との対戦をとても楽しみにしていました。実は、2人は同じ長崎出身。浦田選手の兄と隅田投手が幼なじみという間柄でもあります。「僕も小1、小2の時に一緒に野球してたんですよ、少年野球で。お兄ちゃんの幼なじみでもあり、僕も少年野球で一緒でした」浦田選手は親の仕事の関係で引っ