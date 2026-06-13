国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「M!LK」の佐野勇斗（28）、吉田仁人（26）、山中柔太朗（24）がレッドカーペットに登場した。吉田は「こんなにレッドカーペットしっかり歩かせてもらったの初めてだったんですけど、こんなにいろんな人がお祝いしてくれるのかと思って凄いうれしい」と感激。「もっと頑張らなき