１２歳でデビューし、「ゴクミ」の愛称で親しまれた元祖“国民的美少女”で女優・後藤久美子（５２）がフランス人で元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（６１）との事実婚を解消したと１２日、所属事務所を通して発表した。「長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました」などとコメントした。ジュネーブを拠点にしていた夫妻には、モデルとして