国内外から8000人以上が新潟市に訪れる国際会議ASPACに合わせて13日から関連イベントが開かれ、多くの人で賑わっています。 新潟市中央区で始まったNIIGATA ULTRA SPARK。「ウルスパ」と呼ばれるこのイベントでは12日に開幕した国際会議ASPACに合わせて新潟市を盛り上げようと様々な企画を通して地域の魅力を発信しています。 会場の一つである万代エリアでは総踊りで熱気を高めていました。 【参加者】 「いつもより人が多いよ