小学生の甲子園とも言われる全日本学童軟式野球大会の新潟県大会決勝戦が13日、新潟市で行われました。 新潟市の両川スポーツ少年団と見附市の今町ふたば野球スポーツ少年団が対戦した決勝戦。 試合は初回、今町ふたばが先制します。 しかし、2回3回と両川の打線が爆発し、2イニングで一挙11得点！大量得点を奪った両川が13-3で勝ち、優勝を決めました。 【両川スポーツ少年団芳賀めい主将】 「全国制覇と