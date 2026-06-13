ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手(TOKIOインカラミ)。オリンピック後初めて地元の新潟に凱旋し、NSTに県内で初めて生出演しました。中井選手にオリンピックでの舞台裏や今後の目標について聞きました。 ■新潟市のリンクで育んだ夢 ―小学生のころの様子です。当時を振り返っていただけますか。 まだ小さくて、本当にスケートが楽しいとい