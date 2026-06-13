「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム）阪神が快勝し、連敗を４で止めた。試合後、藤川監督は１点リードの七回に登板し、自ら右手中指の違和感を訴えて降板した畠に言及。「勇気があったと思いますけど。あの状態で最後、投げずに自分で（トレーナーを）呼んで降板を告げるという。勝負師というよりも、チームを優先してくれた。非常にチームとしてありがたいし、ギリギリまで戦おうとする姿はすごくありがたい」