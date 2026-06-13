【ダラス（米テキサス州）＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１２日（日本時間１３日）、１次リーグＢ組、Ｄ組の計２試合が行われた。共催国でＢ組のカナダ（世界ランキング３０位）は、ボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）と対戦し、引き分けた。共催国でＤ組の米国（同１７位）はパラグアイ（同４１位）に快勝した。（世界ランキングは６月１１日時点）カナダ１―１ボスニア・ヘルツェゴビナ大会ホスト国の