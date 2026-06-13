＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA ARENA TOKYOレッドカーペットにFujii Kaze（藤井風、28）が登場した。黒のスーツ姿で、長い髪を結んだ姿でインタビューに応じ、「去年よりもパワーアップしている。本気度が高まっていてすごい！」と述べた。すでに、最優秀R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞を受賞。「そのうわさは聞いています」とすると、「てんやわんやしていまして、巻き込まれています」と藤井流の喜び