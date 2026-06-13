NHKは13日、自社サイトを更新。放送予定だった「米津玄師×遠藤航NHKサッカーテーマSPECIAL対談」の放送を見送ると発表した。FIFAワールドカップ2026で、サッカー日本代表の主将を務めていたMF遠藤航（33＝リバプール）がけがで代表を離脱。直後に代表引退も発表した。同番組は19日（金）午後0時20分から放送予定だった。公式サイトを通じ「対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため、総合的に判断した結果、放送を