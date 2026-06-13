【モデルプレス＝2026/06/13】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】ミセス、凛々しい和装姿◆ミセス「MAJ」レカペにサプライズ登場「最優秀アーティスト賞」などにノミネートを果たしているMrs. GREEN APPLEは和装で「MAJ」のレッドカーペットにサプライズ登場。報道陣の取材にも1つひとつ丁寧に応える姿が印象的