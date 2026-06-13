元AKB48の小嶋陽菜さん（38）が2026年6月6日、自身のインスタグラムを更新。キャミソールのワンピース姿を披露した。「Hello from Sicily」小嶋さんは、「Hello from Sicily」という言葉に太陽とチェリーの絵文字を添え、ワンピース姿の写真と動画を投稿した。シチリアの街角にたたずんでいるところがとらえられている。インスタグラムに投稿された写真では、くすみピンクに白いさくらんぼ模様が散りばめられたワンピースを着用。