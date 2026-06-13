有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月7日（日）の放送では、有吉が自身の歯並びや子どもへの歯の矯正について語っていました。（左から）石沢勤、有吉弘行、松崎克俊◆