静岡市駿河区にある日本平動物園の人気者、アジアゾウの「ダンボ」が60歳の誕生日を迎え、多くの来園者たちが祝福しました。13日、日本平動物園ではアジアゾウ「ダンボ」の60歳のお誕生会が開かれました。人間でいう還暦を迎えたことにちなみ、赤く「60」とくり抜かれたスイカがプレゼントされました。1969年の開園に合わせてやってきたダンボは、日本で飼育されているアジアゾウとしては2番目に高齢となります。（来園者）「健康