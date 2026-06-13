◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・畠世周投手の緊急降板の理由は右手中指の違和感だった。１点リードの７回に登板したが、２死一、二塁で打席の太田に対してカウント２―１となったところで自らベンチに合図を送ってトレーナーらを呼び、そのまま交代となっていた。１４日に出場選手登録を抹消される見通しだ。藤川監督は「彼は少し（右手中指に）不安を抱えていると