５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６（ＭＡＪ）」のレッドカーペットに出席した。「最優秀ニュー・アーティスト賞」にノミネートされている５人は、初めてレッドカーペットに登場。大きな歓声が送られ、ＫＡＮＯＮは「（デビューから）半年しかたってないのにこんなに…」と驚がくし、ＴＡＩＫＩは「レッドカー