かたくなりがちな「豚こま」で作る！ジューシーおかず リーズナブルながら、少しかたくなりがちな「豚こま肉」。今回は、やわらかくするコツ満載のレシピをお届けします。どれもジューシーでおいしいです。 玉ねぎ＆しょうがでやわらかく粗くカットしてハンバーグにコクたっぷりの味噌マヨ炒め塩麴＆レモンでさっぱりとレンジにお任せだからワザいらず＆失敗知らず 家計の強い味方といえば、豚こま肉。冷蔵庫にストックし