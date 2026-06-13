クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は、１３日の東京１１Ｒ・ジューンＳ（３歳上オープン、芝１８００メートル＝１３頭立て）で、カネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）に騎乗し勝利。０２年１２月８日の初勝利から９７８２戦目でＪＲＡ通算２２００勝を達成した。武豊騎手の１万８５７戦を更新する、史上最少騎乗回数での達成。史上８人目、現役５人目。クリストフ・ルメール騎手「皆さんお待た