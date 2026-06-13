「君がやった方が効率的」って言葉、さらっと言ってますけど相当なパワーワードですよね…。夜間育児でボロボロの妻さんに対して、夫はいつもどおりのアドバイスタイムに入っているようです。でも妻さんの我慢にも限界がありますよね。ここから夫婦関係がどう変わっていくのか、続きが気になるところです。>>【まんが】助言だけする夫(ウーマンエキサイト編集部)