プロ野球・DeNAは13日、ヘラル・エンカーナシオン選手の来日を発表しました。球団が12日に獲得を発表した、28歳のエンカーナシオン選手。22年にマーリンズでメジャーデビューし今季を含む3年間、ジャイアンツに在籍していた外野手です。メジャー通算4シーズンでは、94試合に出場し、打率.211、10本塁打、40打点を記録しています。なおDeNAでの背番号は「69」となります。エンカーナシオン選手は来日し、「日本に来てとても興奮して