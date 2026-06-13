歌手の浜崎あゆみ（47）が13日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。ファンからの“目撃証言”に応じた。12日に全国ツアーの長崎公演を終えた浜崎。この日はストーリーズに「今日あゆっぺーやつハウステンボスで見かけたんだよなぁーと思ってる皆さん、それは間違いなくわたしでした」と明かし、長崎県佐世保市にあるテーマパーク内を闊歩する姿を披露した。続けて「全力で馴染んでいたつもりでしたがチャーオジはじめ