国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、森香澄が登場した。白のドレス姿で優雅に登場した森は「華やかな場に相応しいような…」と声を弾ませた。【全身ショット】美デコルテに大きいジュエリー…純白ドレスで魅了した森香澄『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティス