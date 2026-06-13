◇交流戦オリックス3―6阪神（2026年6月13日京セラドーム）連勝が4で止まり、日本ハムと入れ替わって4位に転落したオリックス・岸田監督は、前夜に左足違和感で負傷交代し、この日欠場の紅林については「そんな大事には至らずね。よかったです」と登録抹消までには至らないことを説明した。交流戦はこれで8勝8敗1分けと五分に。最終戦は、九里が移籍後初の中4日でマウンドに上がる。「“行かしてくれ”ってね。男気出し