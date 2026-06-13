＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA ARENA TOKYOレッドカーペットが開催され、HANAが登場。全員黒を基調にした衣装で歩いた。レッドカーペットの感想を「人がいっぱいで、頭がこんな感じ！」と頭上で手を回して表現。今年1年を「怒濤（どとう）の1年」とし、「このようなすてきな賞をいただけて光栄です」とした。パフォーマンスについては「『あっ。始まった』って感じ？」と予告した。ファンに向け、メンバーたち