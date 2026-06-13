2026年8月11日、夏の風物詩「江東花火大会2026」が開催されます。荒川に浮かぶ台船から、約6000発の花火が打ちあがります。6月1日10時から19日23時59分まで、江東区内在住者限定で無料席の募集を受付中です。特別な席で花火を拝めるチャンス！江東区内在住者限定で、無料席3000席（ペア席1500セット）を抽選で招待。ペア席のため、2人とも江東区内在住である必要があります。はがきもしくはインターネットから、1人1回まで申し込め