名古屋市港区のCOMTEC PORTBASEで13日、関西コレクションがプロデュースする「学生ランウェイ」が開かれました。モデル経験を問わず小学生から専門学校生までの女子学生が参加でき、午前の予選を勝ち抜いた450人が華やかな衣装で堂々とランウェイを歩き、来場者の投票で300人の初代名古屋選抜モデルが決定します。