（台北中央社）犯罪容疑者の中国への引き渡しに反対し、約200万人が参加したとされる2019年の香港大規模反政府デモから7年を迎えた12日、台北市の自由広場で、台湾在住の香港人や民間団体による記念集会が開かれた。会場には、12年に行われた愛国心を養うための「国民教育」の反対運動や普通選挙の実施、自由を求めた14年の雨傘運動などを振り返る資料が展示された。悪天候の中、抗議のメッセージを書いたレインコートを着用し、「