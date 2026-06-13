オランダ戦を前に「６番、７番、８番」がいない。25年12月に南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、26年５月に三笘薫が左ハムストリングを負傷。さらに６月11日、左足の違和感を訴えていた遠藤航が戦線離脱。日本代表で６番（遠藤）、７番（三笘）、８番（南野）を背負い、この４年間チームの中核を担ってきた選手たちが不在となった（南野は”メンター”として帯同しているが）。森保ジャパンを根底から支えてきた３