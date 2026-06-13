写真：映画鑑賞のために“お気に入り”のTシャツで登場したKANON ついに6月12日から日本での公開もはじまった、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』。全世界の累計興行収入は9億ドル（約1,443億円）を記録するなど、世界的ヒットを記録中の本作を、マイケルを愛してやまないSTARGLOWのKANONが鑑賞。映画を観終えた興奮そのまま、インタビューを実施。 スーパースターの輝きに